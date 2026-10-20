Ausblick: Northrop Grumman legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Northrop Grumman wird am 20.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 22 Analysten von einem Gewinn von 7,18 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 7,67 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Northrop Grumman in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,90 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 20 Analysten durchschnittlich bei 11,14 Milliarden USD im Vergleich zu 10,42 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 25 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 28,93 USD im Vergleich zu 29,08 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 23 Analysten durchschnittlich bei 44,07 Milliarden USD, gegenüber 41,95 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at