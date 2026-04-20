Northrop Grumman Aktie

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WKN: 851915 / ISIN: US6668071029

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20.04.2026 07:01:06

Ausblick: Northrop Grumman stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Northrop Grumman veröffentlicht am 21.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 21 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 6,06 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,32 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 20 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,99 Prozent auf 9,75 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Northrop Grumman noch 9,47 Milliarden USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 23 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 27,98 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 29,08 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 22 Analysten von durchschnittlich 43,94 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 41,95 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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