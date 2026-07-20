Ausblick: Northrop Grumman zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Northrop Grumman lädt am 21.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 20 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 6,82 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 8,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Northrop Grumman in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,35 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 10,80 Milliarden USD im Vergleich zu 10,35 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 22 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 27,94 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 29,08 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 21 Analysten auf durchschnittlich 44,00 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 41,95 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at