Northstar Clean Technologies Aktie

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WKN DE: A3CU52 / ISIN: CA66706T1049

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30.08.2026 07:01:06

Ausblick: Northstar Clean Technologies gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Northstar Clean Technologies lädt am 31.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,020 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 507,14 Prozent auf 0,9 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,080 CAD, gegenüber -0,100 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 5,2 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,6 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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