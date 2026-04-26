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WKN DE: A0YF80 / ISIN: US6673401039

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26.04.2026 07:01:06

Ausblick: Northwest Bancshares legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Northwest Bancshares lädt am 27.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,300 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Northwest Bancshares 0,340 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Northwest Bancshares nach den Prognosen von 7 Analysten im Schnitt 173,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 17,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 209,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,31 USD je Aktie, gegenüber 0,920 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 716,4 Millionen USD. Im Vorjahr waren 878,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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