Northwest Bancshares Aktie

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WKN DE: A0YF80 / ISIN: US6673401039

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25.10.2026 07:01:06

Ausblick: Northwest Bancshares stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Northwest Bancshares präsentiert am 26.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,344 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,020 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll Northwest Bancshares 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 183,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 18,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Northwest Bancshares 226,3 Millionen USD umsetzen können.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,41 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,920 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 726,5 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 878,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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