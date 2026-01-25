Northwest Bancshares Aktie

Northwest Bancshares für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YF80 / ISIN: US6673401039

25.01.2026 07:01:06

Ausblick: Northwest Bancshares stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Northwest Bancshares wird am 26.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,306 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Northwest Bancshares noch 0,260 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 17,35 Prozent auf 174,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Northwest Bancshares noch 210,7 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,25 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,790 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 650,8 Millionen USD, gegenüber 756,0 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

