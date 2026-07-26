Ausblick: Northwest Bancshares stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Northwest Bancshares wird am 27.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,336 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Northwest Bancshares 0,260 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Minus von 11,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 179,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 202,1 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,38 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,920 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 720,8 Millionen USD, gegenüber 878,8 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at