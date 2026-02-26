Ausblick: Northwest Natural informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Northwest Natural wird am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,36 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 21,43 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,12 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 17,18 Prozent auf 434,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Northwest Natural noch 370,9 Millionen USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,92 USD je Aktie, gegenüber 2,03 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 1,33 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 1,15 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

