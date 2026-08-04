Northwest Natural Aktie
WKN DE: A2N6X4 / ISIN: US66765N1054
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Northwest Natural legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Northwest Natural äußert sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,082 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 36,67 Prozent verringert. Damals waren -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Northwest Natural in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,11 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 271,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 236,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,06 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,77 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,41 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,29 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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