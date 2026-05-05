Northwest Natural Aktie

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WKN DE: A2N6X4 / ISIN: US66765N1054

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Northwest Natural stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Northwest Natural wird am 06.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,40 USD gegenüber 2,18 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Northwest Natural in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,96 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 538,6 Millionen USD im Vergleich zu 494,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,05 USD, gegenüber 2,77 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 1,43 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,29 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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