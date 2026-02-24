Northwest Pipe Aktie
WKN: 923660 / ISIN: US6677461013
|
24.02.2026 07:01:06
Ausblick: Northwest Pipe informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Northwest Pipe wird am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,620 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 2,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 122,0 Millionen USD gegenüber 119,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,29 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 3,40 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 522,4 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 492,3 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
