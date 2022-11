Ausblick: Northwest Pipe legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Northwest Pipe präsentiert in der am 08.11.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2022 endete.

1 Analyst schätzt, dass Northwest Pipe im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,780 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,500 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Northwest Pipe nach der Prognose von 1 Analyst 112,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 32,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 84,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 3,05 USD aus. Im Vorjahr waren 1,66 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 447,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 333,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at