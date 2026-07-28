Ausblick: Northwest Pipe stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Northwest Pipe wird am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,33 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Northwest Pipe noch ein Gewinn pro Aktie von 0,910 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 16,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 154,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 133,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,97 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,56 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 597,8 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 526,2 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at