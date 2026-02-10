NorthWestern CorpShs Aktie
WKN: A0DLGF / ISIN: US6680743050
|
10.02.2026 07:01:06
Ausblick: NorthWestern legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
NorthWestern stellt am 11.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 1,19 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,31 USD je Aktie erzielt worden.
3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 10,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 373,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei NorthWestern für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 414,3 Millionen USD aus.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,60 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 3,65 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 1,61 Milliarden USD, gegenüber 1,51 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
