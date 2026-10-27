Ausblick: Norwegian Air Shuttle legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Norwegian Air Shuttle wird am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,53 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Norwegian Air Shuttle noch ein Gewinn pro Aktie von 2,42 NOK in den Büchern gestanden.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,48 Prozent auf 12,77 Milliarden NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,99 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,794 NOK im Vergleich zu 2,60 NOK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 39,13 Milliarden NOK, gegenüber 37,65 Milliarden NOK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at