Norwegian Air Shuttle Aktie

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WKN: A0BLAH / ISIN: NO0010196140

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13.07.2026 07:01:06

Ausblick: Norwegian Air Shuttle legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Norwegian Air Shuttle lässt sich am 14.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Norwegian Air Shuttle die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,247 NOK. Das entspräche einer Verringerung von 72,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,910 NOK erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 10,71 Milliarden NOK – ein Plus von 6,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Norwegian Air Shuttle 10,03 Milliarden NOK erwirtschaften konnte.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,42 NOK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,60 NOK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 39,94 Milliarden NOK, gegenüber 36,54 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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