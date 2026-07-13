Norwegian Air Shuttle Aktie
WKN: A0BLAH / ISIN: NO0010196140
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13.07.2026 07:01:06
Ausblick: Norwegian Air Shuttle legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Norwegian Air Shuttle lässt sich am 14.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Norwegian Air Shuttle die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,247 NOK. Das entspräche einer Verringerung von 72,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,910 NOK erwirtschaftet wurden.
Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 10,71 Milliarden NOK – ein Plus von 6,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Norwegian Air Shuttle 10,03 Milliarden NOK erwirtschaften konnte.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,42 NOK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,60 NOK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 39,94 Milliarden NOK, gegenüber 36,54 Milliarden NOK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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