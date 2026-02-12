Ausblick: Norwegian Air Shuttle präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Norwegian Air Shuttle wird am 13.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,026 NOK. Das entspräche einem Gewinn von 90,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,270 NOK erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 0,26 Prozent auf 8,21 Milliarden NOK. Im Vorjahresviertel hatte Norwegian Air Shuttle noch 8,23 Milliarden NOK umgesetzt.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,99 NOK aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 1,26 NOK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 37,55 Milliarden NOK, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 35,32 Milliarden NOK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at