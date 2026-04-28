Norwegian Air Shuttle Aktie

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WKN: A0BLAH / ISIN: NO0010196140

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: Norwegian Air Shuttle stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Norwegian Air Shuttle wird am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,947 NOK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 15,49 Prozent verringert. Damals waren -0,820 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Norwegian Air Shuttle soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,30 Milliarden NOK abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,30 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,51 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,60 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 40,92 Milliarden NOK, gegenüber 36,54 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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