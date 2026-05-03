Norwegian Cruise Line Aktie

Norwegian Cruise Line für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1KBL8 / ISIN: BMG667211046

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.05.2026 07:01:06

Ausblick: Norwegian Cruise Line gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Norwegian Cruise Line lädt am 04.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 18 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,144 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Norwegian Cruise Line nach den Prognosen von 17 Analysten 2,36 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 10,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,13 Milliarden USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 21 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,10 USD, gegenüber 0,920 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt 10,56 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 9,83 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Norwegian Cruise Line Ltd

mehr Nachrichten

Analysen zu Norwegian Cruise Line Ltd

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Norwegian Cruise Line Ltd 18,81 3,47% Norwegian Cruise Line Ltd

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:33 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
07:27 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
02.05.26 April 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX geht leichter ins lange Wochenende -- DAX letztlich in Grün
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen