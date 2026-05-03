Ausblick: Norwegian Cruise Line gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Norwegian Cruise Line lädt am 04.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 18 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,144 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Norwegian Cruise Line nach den Prognosen von 17 Analysten 2,36 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 10,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,13 Milliarden USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 21 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,10 USD, gegenüber 0,920 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt 10,56 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 9,83 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at