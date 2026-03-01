Norwegian Cruise Line Aktie
WKN DE: A1KBL8 / ISIN: BMG667211046
|
01.03.2026 07:01:06
Ausblick: Norwegian Cruise Line legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Norwegian Cruise Line wird sich am 02.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
In Sachen EPS gehen 19 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,265 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Norwegian Cruise Line noch 0,520 USD je Aktie eingenommen.
Norwegian Cruise Line soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,34 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 16 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,11 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
22 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,08 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 1,89 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 9,93 Milliarden USD, gegenüber 9,48 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Norwegian Cruise Line Ltd
|
07:01
|Ausblick: Norwegian Cruise Line legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
25.02.26
|S&P 500-Papier Norwegian Cruise Line-Aktie: So viel Verlust hätte ein Norwegian Cruise Line-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
18.02.26
|S&P 500-Papier Norwegian Cruise Line-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Norwegian Cruise Line von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
17.02.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
17.02.26
|Norwegian Cruise Line-Aktie legt zu: Elliott soll sich signifikant beteiligt haben (finanzen.at)
|
17.02.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
17.02.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 am Mittag fester (finanzen.at)
|
17.02.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)