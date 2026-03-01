Norwegian Cruise Line Aktie

01.03.2026 07:01:06

Ausblick: Norwegian Cruise Line legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Norwegian Cruise Line wird sich am 02.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 19 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,265 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Norwegian Cruise Line noch 0,520 USD je Aktie eingenommen.

Norwegian Cruise Line soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,34 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 16 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,11 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

22 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,08 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 1,89 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 9,93 Milliarden USD, gegenüber 9,48 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

