Ausblick: Norwegian Cruise Line präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Norwegian Cruise Line wird am 30.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

21 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,390 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 457,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,070 USD erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Norwegian Cruise Line in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,97 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 2,64 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,52 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 26 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,66 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,920 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 22 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 10,13 Milliarden USD, gegenüber 9,83 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at