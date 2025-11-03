Ausblick: Norwegian Cruise Line präsentiert Quartalsergebnisse

Norwegian Cruise Line präsentiert in der am 04.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 19 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,16 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Norwegian Cruise Line 0,950 USD je Aktie erwirtschaftet.

16 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 7,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,81 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Norwegian Cruise Line für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,02 Milliarden USD aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,07 USD, gegenüber 1,89 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 18 Analysten auf durchschnittlich 10,07 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,48 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at