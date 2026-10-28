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WKN DE: A1KBL8 / ISIN: BMG667211046

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Norwegian Cruise Line zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Norwegian Cruise Line gibt am 29.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 23 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,934 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,860 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Norwegian Cruise Line soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,88 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 19 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 1,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,94 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 26 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,54 USD, gegenüber 0,920 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 21 Analysten auf durchschnittlich 10,06 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,83 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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