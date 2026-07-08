Norwegian Energy Company ASA Noreco Aktie
WKN DE: A0MYHV / ISIN: NO0010379266
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08.07.2026 07:01:06
Ausblick: Norwegian Energy Company ASA Noreco mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Norwegian Energy Company ASA Noreco wird am 09.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,60 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Norwegian Energy Company ASA Noreco noch 7,21 NOK je Aktie eingenommen.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 329,7 Millionen USD für Norwegian Energy Company ASA Noreco, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 2,68 Milliarden NOK erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,21 USD, gegenüber 37,38 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 1,30 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 10,70 Milliarden NOK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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