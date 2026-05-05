Norwegian Energy Company ASA Noreco Aktie

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WKN DE: A0MYHV / ISIN: NO0010379266

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Norwegian Energy Company ASA Noreco stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Norwegian Energy Company ASA Noreco wird am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,82 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 7,75 NOK je Aktie vermeldet.

Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 318,0 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 1,89 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,77 USD je Aktie, gegenüber 32,19 NOK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 1,24 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 10,70 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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