Ausblick: Norwegian Energy Company ASA Noreco vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Norwegian Energy Company ASA Noreco präsentiert am 24.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
6 Analysten schätzen, dass Norwegian Energy Company ASA Noreco für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,06 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -31,980 NOK je Aktie erwirtschaftet.
Laut einer Schätzung von 6 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 275,7 Millionen USD betragen, verglichen mit 2,12 Milliarden NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,77 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -29,040 NOK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 958,1 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 7,55 Milliarden NOK waren.
