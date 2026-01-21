Ausblick: Norwood Financial gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Norwood Financial wird am 22.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,845 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,540 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 98,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 23,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 11,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,09 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,020 USD einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 88,0 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 101,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

