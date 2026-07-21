Ausblick: Norwood Financial gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Norwood Financial wird am 22.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,865 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Norwood Financial 0,670 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Norwood Financial in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,67 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 28,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 33,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,40 USD, gegenüber 3,01 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 113,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 136,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at