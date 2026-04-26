Norwood Financial CorporationShs Aktie
WKN: 923659 / ISIN: US6695491075
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26.04.2026 07:01:06
Ausblick: Norwood Financial veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Norwood Financial wird am 27.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,805 USD gegenüber 0,630 USD im Vorjahresquartal.
1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 15,20 Prozent auf 27,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 32,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,48 USD je Aktie, gegenüber 3,01 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 112,9 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 136,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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