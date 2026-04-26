Ausblick: Norwood Financial veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Norwood Financial wird am 27.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,805 USD gegenüber 0,630 USD im Vorjahresquartal.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 15,20 Prozent auf 27,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 32,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,48 USD je Aktie, gegenüber 3,01 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 112,9 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 136,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at