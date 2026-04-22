Note ABShs Aktie
WKN: A0B6G4 / ISIN: SE0001161654
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22.04.2026 07:01:06
Ausblick: Note A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Note A lädt am 23.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,95 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Note A noch 2,27 SEK je Aktie eingenommen.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 948,9 Millionen SEK – das wäre ein Abschlag von 5,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,00 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.
4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 11,69 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 9,89 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 4,71 Milliarden SEK, gegenüber 3,81 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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