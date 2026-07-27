Ausblick: NOV informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

NOV lässt sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird NOV die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

18 Analysten schätzen im Schnitt, dass NOV im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,166 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,290 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll NOV nach den Prognosen von 16 Analysten im Schnitt 2,08 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 4,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,19 Milliarden USD umgesetzt worden.

Insgesamt erwarten 19 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,829 USD je Aktie, gegenüber 0,390 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 17 Analysten durchschnittlich auf 8,61 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 8,74 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at