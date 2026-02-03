NOV Aktie
WKN DE: A2QLRE / ISIN: US62955J1034
|
03.02.2026 07:01:06
Ausblick: NOV legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
NOV wird am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 20 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,251 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei NOV noch ein Gewinn pro Aktie von 0,410 USD in den Büchern gestanden.
17 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 2,17 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 5,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,30 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 21 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,937 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,60 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 18 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 8,64 Milliarden USD, gegenüber 8,87 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOV Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: NOV legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.01.26
|Erste Schätzungen: NOV vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
16.12.25
|NYSE-Handel S&P 500 gibt zum Ende des Dienstagshandels nach (finanzen.at)
|
16.12.25
|S&P 500 aktuell: S&P 500 präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
16.12.25
|S&P 500 aktuell: S&P 500 liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
03.12.25
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
03.12.25
|Pluszeichen in New York: S&P 500 mit Gewinnen (finanzen.at)
|
03.12.25
|Gute Stimmung in New York: S&P 500-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)