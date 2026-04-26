NOV Aktie
WKN DE: A2QLRE / ISIN: US62955J1034
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26.04.2026 07:01:06
Ausblick: NOV stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
NOV wird am 27.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 19 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,153 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte NOV 0,190 USD je Aktie erwirtschaftet.
17 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 2,23 Prozent auf 2,05 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,10 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,952 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,390 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 18 Analysten von durchschnittlich 8,63 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 8,74 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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