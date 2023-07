Ausblick: NOV verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

NOV wird am 26.07.2023 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

23 Analysten schätzen im Schnitt, dass NOV im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,294 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,180 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 19 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,07 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 19,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,73 Milliarden USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 25 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,33 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,507 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 22 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,42 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 7,24 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

