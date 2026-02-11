Ausblick: NOVA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

NOVA lädt am 12.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,12 USD. Dies würde einem Zuwachs von 34,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem NOVA 1,58 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 220,8 Millionen USD – ein Plus von 13,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NOVA 194,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,67 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 5,75 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 878,7 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 672,4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at