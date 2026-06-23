Ausblick: NovaGold Resources stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

NovaGold Resources wird am 24.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,056 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,150 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst einen Umsatz von 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,187 USD, gegenüber -0,250 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 0,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at