NovaGold Resources Aktie
WKN: 905542 / ISIN: CA66987E2069
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23.06.2026 07:01:06
Ausblick: NovaGold Resources stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
NovaGold Resources wird am 24.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,056 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,150 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst einen Umsatz von 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,187 USD, gegenüber -0,250 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 0,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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