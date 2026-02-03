Novartis Aktie

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: Novartis gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Novartis wird am 04.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 10 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,98 USD je Aktie gegenüber 1,41 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Plus von 4,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 13,70 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,06 Milliarden USD umgesetzt.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 23 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,93 USD, gegenüber 5,92 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 22 Analysten im Durchschnitt 55,47 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 50,29 Milliarden USD generiert worden waren.

