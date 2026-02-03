Novartis Aktie
WKN: 907122 / ISIN: US66987V1098
|
03.02.2026 07:01:06
Ausblick: Novartis gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Novartis wird am 04.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
Die Prognosen von 10 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,98 USD je Aktie gegenüber 1,41 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Plus von 4,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 13,70 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,06 Milliarden USD umgesetzt.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 23 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,93 USD, gegenüber 5,92 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 22 Analysten im Durchschnitt 55,47 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 50,29 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Novartis AG (Spons. ADRS)
|
07:01
|Ausblick: Novartis gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
20.01.26
|Erste Schätzungen: Novartis zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.01.26
|Novartis baut neues Radioliganden-Therapie-Werk in Florida (Dow Jones)
|
28.10.25
|Ausblick: Novartis legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Novartis-Aktie etwas fester: Cosentyx erzielt Zielerreichung bei Polymyalgia rheumatica (Dow Jones)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: Novartis gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
09.09.25
|Novartis-Aktie verliert: Konzern will Tourmaline Bio für Milliardenbetrag kaufen (Dow Jones)
|
02.09.25
|Novartis sichert sich Lizenzrechte für Parkinson-Behandlung von Arrowhead - Aktien uneins (Dow Jones)