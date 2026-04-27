Ausblick: Novartis legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Novartis wird am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Novartis im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,10 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,83 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Plus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 13,44 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,24 Milliarden USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,76 USD aus. Im Vorjahr waren 7,25 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 20 Analysten im Durchschnitt 56,98 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 54,81 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at