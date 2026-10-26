Ausblick: Novartis öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Novartis wird am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

11 Analysten schätzen, dass Novartis für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,27 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,04 USD je Aktie erwirtschaftet.

11 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 14,53 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 4,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 13,88 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 23 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 8,80 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 7,25 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 23 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 57,26 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 54,81 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at