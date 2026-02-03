Novartis Aktie

Novartis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Prognosen der Experten 03.02.2026 23:25:00

Ausblick: Novartis stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ausblick: Novartis stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bei Novartis stehen Quartalszahlen ins Haus. Was Experten erwarten.

Novartis präsentiert in der am 04.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

11 Analysten schätzen, dass Novartis für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,99 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,25 CHF je Aktie erwirtschaftet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 13,72 Milliarden USD für Novartis, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 11,54 Milliarden CHF erzielt wurde.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,93 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 5,21 CHF vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 23 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 55,45 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 44,31 Milliarden CHF waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Novartis-Aktie höher: Stellenabbau in Stein - bis 2027 rund 550 Jobs betroffen
Aktien im Blick: USA planen offenbar Medikamentenpreis-Deal mit Novartis und Roche
Novartis-Aktie gesucht: Bau einer neuen Produktionsstätte in Florida

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Novartis AG

mehr Nachrichten