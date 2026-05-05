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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Novavax öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Novavax stellt am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,226 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,93 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Minus von 88,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 78,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 666,7 Millionen USD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,400 USD, gegenüber 2,58 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 393,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,12 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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