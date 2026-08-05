Novavax Aktie
WKN DE: A2PKMZ / ISIN: US6700024010
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Novavax öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Novavax wird am 06.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,380 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,620 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 78,05 Prozent auf 52,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 239,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,556 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 2,58 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 389,3 Millionen USD, gegenüber 1,12 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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