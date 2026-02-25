Novavax Aktie
WKN DE: A2PKMZ / ISIN: US6700024010
|
25.02.2026 07:01:06
Ausblick: Novavax präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Novavax wird am 26.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,489 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,510 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite soll Novavax 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 90,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Novavax 88,3 Millionen USD umsetzen können.
8 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,23 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -1,230 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 1,06 Milliarden USD, gegenüber 682,2 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Novavax Inc.
|
07:01
|Ausblick: Novavax präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: Novavax stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)