Ausblick: Novavax stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Novavax präsentiert in der am 06.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Verlust von -1,196 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,760 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten eine Verringerung von 50,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 42,1 Millionen USD gegenüber 84,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,04 USD aus. Im Vorjahr waren -1,230 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 1,05 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 682,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at