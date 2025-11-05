Novavax Aktie

Novavax für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PKMZ / ISIN: US6700024010

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Novavax stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Novavax präsentiert in der am 06.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Verlust von -1,196 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,760 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten eine Verringerung von 50,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 42,1 Millionen USD gegenüber 84,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,04 USD aus. Im Vorjahr waren -1,230 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 1,05 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 682,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Novavax Inc. 6,54 -2,05% Novavax Inc.

