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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Novavax vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Novavax stellt am 05.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,346 USD. Das entspräche einem Gewinn von 72,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -1,250 USD erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Novavax in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 28,42 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 50,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 70,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,593 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,58 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 377,5 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 1,12 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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