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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Novo Nordisk informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Novo Nordisk veröffentlicht am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

15 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 4,75 DKK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,50 DKK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 18 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 1,77 Prozent auf 73,65 Milliarden DKK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 74,98 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 31 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 22,10 DKK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 23,06 DKK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 29 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 301,13 Milliarden DKK, gegenüber 309,06 Milliarden DKK im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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