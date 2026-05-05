Novo Nordisk Aktie
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Novo Nordisk legt Quartalsergebnis vor
Novo Nordisk äußert sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS gehen 16 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,00 DKK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Novo Nordisk noch 6,51 DKK je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz gehen 17 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 71,14 Milliarden DKK aus – eine Minderung von 8,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Novo Nordisk einen Umsatz von 78,09 Milliarden DKK eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 31 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 21,16 DKK, während im vorherigen Jahr noch 23,06 DKK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 29 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 286,69 Milliarden DKK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 309,06 Milliarden DKK waren.
Redaktion finanzen.at
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