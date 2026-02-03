Ausblick: Novo Nordisk (spons ADRs) legt Quartalsergebnis vor

Novo Nordisk (spons ADRs) lädt am 04.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 14 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,921 USD je Aktie gegenüber 0,910 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 15 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 1,17 Prozent auf 12,11 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Novo Nordisk (spons ADRs) noch 12,25 Milliarden USD umgesetzt.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 29 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,70 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 3,29 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 27 Analysten durchschnittlich auf 48,41 Milliarden USD, gegenüber 42,12 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at