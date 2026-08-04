Ausblick: Novo Nordisk (spons ADRs) präsentiert Quartalsergebnisse

Novo Nordisk (spons ADRs) lässt sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Novo Nordisk (spons ADRs) die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

14 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,770 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 15,38 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,910 USD je Aktie erzielt worden waren.

17 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 10,90 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 6,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 11,68 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 32 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,28 USD aus. Im Vorjahr waren 3,49 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 30 Analysten im Durchschnitt 44,46 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 46,74 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at