Novo Nordisk Aktie

Novo Nordisk für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866931 / ISIN: US6701002056

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Novo Nordisk (spons ADRs) präsentiert Quartalsergebnisse

Novo Nordisk (spons ADRs) lässt sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Novo Nordisk (spons ADRs) die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

14 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,770 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 15,38 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,910 USD je Aktie erzielt worden waren.

17 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 10,90 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 6,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 11,68 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 32 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,28 USD aus. Im Vorjahr waren 3,49 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 30 Analysten im Durchschnitt 44,46 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 46,74 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Novo Nordisk (spons. ADRs)

mehr Nachrichten